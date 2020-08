Sanza (SA) – Revocato il provvedimento di arresti domiciliari. Torna in libertà 28enne.

Sanza (SA) – Revocato il provvedimento di arresti domiciliari per il 28enne di Sanza, arrestato lo scorso 3 agosto. Rimesso in libertà dal giudice del tribunale di Lagonegro, Mariano Sorrentino, nella giornata di ieri 7 agosto. Il giudice ha tenuto conto nell’interrogatorio di garanzia lo scorso 6 agosto, della dettagliata difesa fornita dall’avvocato Antonello Natale dove l’indagato ha negato ogni addebito contestato. Su tali presupposti, la difesa ha chiesto al revoca del provvedimento che è stata accolta dal magistrato che nel dispositivo ha chiarito che il quadro indiziario rimane sostanzialmente immutato, mentre il quadro cautelare risulta affievolito a seguito delle circostanze emerse durante l’interrogatorio di garanzia. Il 28enne è indiziato del reato di furti di legna in demanio pubblico, nell’area del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Da ieri dunque il 28enne è libero dal provvedimento cautelare che lo aveva confinato ai domiciliari.