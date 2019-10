Sanza (SA) – Pubblico e privato: insieme per una vera strategia di sviluppo del turismo in Cilento. Il primo momento pubblico di confronto sul territorio, grazie all’interazione che l’ufficio Turistico Comunale di Sanza ha intrapreso con il Gruppo Expedia, vedrà protagonisti a Sanza, giovedì 17 ottobre alle ore 16.00 presso la sala conferenze dell’antico monastero di Salemme, oggi Centro di Educazione Ambientale, gli operatori del settore turistico ricettivo del Vallo di Diano e Golfo di Policastro. Diverse ed articolate le relazioni che saranno proposte ai partecipanti. La vendita online per la crescita della destinazione turistica Intervento sui trend della destinazione Cilento, sulle novità del Gruppo Expedia ed il valore aggiunto di una collaborazione; Il cicloturismo per la promozione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; ViviCilento per la Promozione delle attività Turistiche Alberghiere. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito e dalla relazione introduttiva del Consigliere delegato al Turismo del Comune di Sanza, Angelo Marotta. L’obiettivo è quello di creare una rete sul territorio per la promozione turistica. L’occasione per conoscere il Gruppo Expedia e i trend turistici della destinazione; le strategie per promuovere le strutture ricettive su oltre 200 siti di viaggio del Gruppo Expedia e attirare la clientela internazionale. Inoltre l’importante novità della destinazione Sanza, Monte Cervati nella promozione della destinazione Cilento da parte delle associazioni locali. L’incontro è aperto a tutti gli operatori del settore turismo. Appuntamento a Sanza, giovedì 17 ottobre alle ore 16.00 presso la sala conferenze dell’antico monastero di Salemme.