Sanza (SA) – Prevenzione della violenza contro donne e minori, ieri incontro promosso dal Network 3PI Project

Sanza (SA) – Un confronto di alto profilo giuridico ed istituzionale ieri, promosso dal Network 3PI Project sulla prevenzione della violenza contro donne e minori e la tutela delle persone vulnerabili. Un’iniziativa volta ad informare e sensibilizzare: le istituzioni, le Forze dell’Ordine, gli operatori della materia, i cittadini, sul gravoso problema della violenza contro donne e minori. Il primo incontro ieri presso il Centro di Educazione Ambientale, dalle ore 15,30. Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Tribunale di Lagonegro il Dott. Luigi PENTANGELO, il Dott. Vittorio ESPOSITO Sindaco di Sanza, la Dott.ssa Rossella Maria COLELLA , Sostituto Procuratore del Tribunale di Lagonegro, il Dott. Franco DE STEFANO- Consigliere Suprema Corte di Cassazione -Componente del Gruppo dei Referenti per i Protocolli di intesa tra Corte di Cassazione e Corti Supreme Europee -(Corte EDU e Corte di Giustizia UE), il Dott. Carmine OLIVIERI, Sostituto Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Potenza,il Dott.Vincenzo SALADINO , Magistrato del Tribunale di Napoli Nord, il Dott. Ferdinando PELLEGRINO Psichiatra-Psicoterapeuta , l’Avv. Michela PATTI , Presidente del Network 3PI Project for Vulnerable People; il capitano matteo calcagnile della compagnia carabinieri di Sapri ed il capitano Davide Aquaviva della compagnia carabinieri di Sala Consilina. Il secondo incontro si terrà il 14 dicembre a Sicignano degli Alburni dove è prevista anche una “piece teatrale” a cura di Walter Melchionda, attore di “Un Posto al Sole”. L’iniziativa si concluderà poi a fine dicembre a Matera, Capitale della cultura 2019. Gli eventi in cartellone hanno ottenuto, il patrocinio morale dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno. Il progetto, attraverso un lavoro di Rete e uno studio multidisciplinare che vede coinvolte diverse figure professionali (avvocati, magistrati, docenti universitari, psichiatri, psicologi , assistenti sociali) , a cui partecipano anche docenti di Università estere (Francia; Spagna; Argentina) che hanno fornito le legislazioni e le prassi dei rispettivi territori, tende non solo ad analizzare le modalità delle azioni violente, la durata , le conseguenze sulle vittime e soprattutto sui minori che assistono a tali fatti, ma propone delle specifiche modalità di approccio degli operatori , al fine di mettere in campo delle strategie efficaci per contrastare il fenomeno . Lanciata una call for papers sul tema, di carattere multidisciplinare , per sollecitare gli operatori tutti a fornire un loro contributo attraverso l’invio di un abstract entro il 15 gennaio 2020 che contenga proposte, indagini, approfondimenti sul fenomeno della violenza su donne e minori. I lavori scelti dal comitato scientifico verranno poi discussi in una manifestazione prevista per il 2020.