Sanza (SA) – “Prevenire è bene, a ottobre è meglio”. Sabato screening odontoiatrico gratuito

Sanza (SA) – “Prevenire è bene, a ottobre è meglio”. Questo lo slogan della nuova iniziativa promossa dall’Associazione SapieNza Onlus di Sanza unitamente all’amministrazione comunale in tema di prevenzione sulla salute. Sabato 26 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30 presso il poliambulatorio di piazza Aviere Angelo Ciorciari, screening odontoiatrico gratuito con lo specialista, il dott. Mariella Tripari. La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 3803481455 – 3203679515 – 3485633010. Con l’espressione “prevenzione odontoiatrica” si indicano tutte le cure, le attenzioni e le buone abitudini che aiutano a mantenere in salute i denti e la bocca. Si tratta di manovre che andrebbero iniziate fin dalla tenera età e continuate per tutta la vita. “Prosegue l’attività di prevenzione offerta dall’amministrazione comunale di Sanza con la preziosa collaborazione della SapieNza Onlus – ha commentato il consigliere delegato alla salute, Antonio Citera – un percorso di crescita sociale della comunità che mette al centro il benessere della persona. Mai come in questo caso, il detto: prevenire è meglio che curare, ha un suo profondo significato. Per questo ringrazio con grande stima la dottoressa Tripari per la sua disponibilità” ha aggiunto il consigliere Citera (nella foto). La prevenzione in odontoiatria è fondamentale per la salute umana, partendo dai bambini. “I genitori devono spiegare ai figli che i denti vanno lavati almeno tre volte al giorno, al mattino, dopo pranzo e alla sera, utilizzando piccole quantità di dentifricio e compiendo movimenti precisi – ha affermato il presidente della Sapienza Onlus, Pasquale Citera – Lo spazzolamento deve essere “a rullo”: lo spazzolino, cioè, va fatto rotolare sulle superfici dei denti, partendo dalle gengive e andando verso la parte bianca del dente. Ogni volta occorre dedicare a questa operazione almeno tre minuti. I bambini, infatti, devono capire che è importante non tanto la forza con cui si puliscono i denti, ma il tempo che si riserva alla loro pulizia. In genere, uno spazzolamento efficace può bastare, almeno fino all’adolescenza. Naturalmente questo vale anche per gli adulti. Poi, è chiaro che curare i denti significa anche curare l’alimentazione. La placca batterica, infatti, ha origine proprio dai residui alimentari, soprattutto dei cibi a elevato contenuto zuccherino. L’eccessivo contatto fra denti e zuccheri, infatti, facilita la produzione di acidi che corrodono lo smalto dei denti e, quindi, facilitano l’azione della placca batterica e della carie. Per aiutare i denti bisognerebbe ridurre il consumo di dolci, merendine e in generale di alimenti zuccherini, soprattutto quando si ha una certa predisposizione alla carie. Il cioccolato, comunque, è meglio delle caramelle: il cacao contiene agenti antibatterici che bilanciano gli zuccheri. La frutta, la verdura, gli alimenti integrali e il formaggio, invece, sono cibi particolarmente ricchi di vitamina D, di calcio e di fluoro, sostanze fondamentali per la salute dei denti. Inoltre, bisogna preferire i cibi crudi e duri a quelli molli, che tendono più facilmente ad aderire ai denti. Queste solo alcune indicazioni. Prosegue il lavoro che abbiamo intrapreso con l’amministrazione comunale di Sanza, davvero molto sensibile ai temi della prevenzione alla salute dei cittadini” ha concluso il presidente Citera. L’appuntamento dunque è per sabato 26 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30 presso il poliambulatorio di piazza Aviere Angelo Ciorciari, screening odontoiatrico gratuito.