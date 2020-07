Sanza (SA) – Pellegrinaggio della Madonna della Neve sul Cervati, il sindaco scrive al Prefetto.

Sanza (SA) – Come anticipato nei giorni scorsi, il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha scritto al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per chiedere un parere formale sulla vicenda relativa al pellegrinaggio della Madonna della Neve sul Cervati. “Le circostanze determinate dall’emergenza Covid, hanno stravolto il nostro modo di vivere e le normali attività di una comunità, così come nel resto del Paese, anche a Sanza – scrive il sindaco Esposito – In questi mesi di emergenza c’è stato uno stravolgimento generale delle norme di civile convivenza che regolano le normali attività sociali. A tal riguardo La informo della necessità di adottare un provvedimento chiaro che dia una risposta alla comunità di Sanza in merito alla celebrazione, come da rituale millenario, della salita al Monte Cervati, il prossimo 26 luglio, della Sacra Vergine Maria della Neve. Un pellegrinaggio che si svolge in montagna, percorrendo il sentiero che da Sanza conduce in vetta al Cervati, della durata di circa 4 ore, con la presenza dei portatori della statua e di alcune centinaia di persone che seguono alla spicciolata. Una questione dunque che rimane aperta e che vede un costante confronto tra il primo cittadino, il Priore dell’Arciconfraternita ed il parroco, don Giuseppe Spinelli con il Luogotenente della Stazione Carabinieri, Antonio Russo. Il punto fermo della questione rimane la nota del capo dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Michele di Bari,inviata ai prefetti il 14 giugno scorso, con le precauzioni sanitarie da rispettare nello svolgimento delle processioni religiose. La nota riprende la proposta formulata dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) lo scorso 5 giugno e il successivo parere espresso dal Comitato tecnico scientifico. In tale documento si richiamano le precauzioni sanitarie da adottare: è raccomandato l’uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie; non è consentito il bacio da parte dei fedeli di reliquie statue o oggetti religiosi portati in processione; non è consentito partecipare alla processione in caso di sintomi influenza o respiratori; qualora la processione superi i mille partecipanti, dovrà essere organizzata in più blocchi separati. Il sindaco Esposito quindi ha espressamente indicato al Prefetto il senso di consapevolezza generale nella popolazione e nei fedeli di rispetto ferreo di tali indicazioni, di cui i fedeli ed i portatori della Madonna sono stati già abbondantemente sensibilizzati e che naturalmente ci si impegnerà ancora a diffondere. “In realtà, le modalità del pellegrinaggio, si prestano con molta semplicità al rispetto delle stesse norme. Tuttavia, rimane però ancora in sospesa la decisione di poter effettuare la stessa celebrazione, in virtù della necessità di una naturale autorizzazione da parte della Diocesi di Teggiano-Policastro, da parte del Parroco di Sanza che ne gestisce il culto; del Priore dell’Arciconfraternita Maria SS della Neve, che ne cura la devozione e gestisce il santuario Mariano. Infine del sottoscritto nella qualità di rappresentante istituzionale” scrive ancora Esposito. Lo stesso sindaco poi ha evidenziato alcune decisioni già assunte in altre circostanze che richiamano la necessità di fare chiarezza sulla necessaria autorizzazione al pellegrinaggio. “Mi rivolgo dunque a Lei per un parere sull’assunzione di una decisione urgente – scrive il sindaco Esposito – considerando che: nei giorni scorsi, nella vicina Lagonegro (PZ) si è tenuto un pellegrinaggio molto simile, con le modalità già descritte; con nuova ordinanza della Regione Campania del 2 luglio scorso è stato dato via libera all’apertura delle discoteche dal 4 luglio scorso, rispettando il protocollo di sicurezza già predisposto; da lunedì 6 luglio è stato dato il via libera al calcetto e basket.; la stessa ordinanza autorizza anche le sagre, nel rispetto di protocolli di sicurezza, a partire dal 10 luglio; autorizzati da subito anche eventi e performance di bande musicali con il rispetto di protocollo di sicurezza”. La nota a firma del sindaco Esposito quindi si chiude con la richiesta urgente di un parere. “Si chiede dunque un parere formale sull’autorizzazione alla manifestazione in oggetto al fine di poter provvedere alla corretta applicazione delle indicazioni e prescrizioni, avendo riguardo di adottare le misure necessarie per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con il coinvolgimento delle autorità religiose e sanitarie”. Si resta in attesa dunque di una decisione a riguardo; una decisione molto attesa dalla comunità di fedeli alla Madonna della Neve a Sanza.