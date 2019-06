Sanza (SA) – Partiti i lavori in piazza XXIV maggio

Sanza (SA) – Al via da questa mattina i lavori di sistemazione di piazza XXIV maggio. Un lavoro urgente e necessario per la sistemazione della pavimentazione della piazza e del rifacimento della rotonda. Grazie alla donazione di alcuni concittadini emigranti negli Stati Uniti sarà sostituito anche il Cervo, attualmente in pietra che sarà riposizionato in altro luogo. Al centro della rotonda con un’aiuola di lavanda sarà quindi posizionato un cervo in bronzo, simbolo del Comune di Sanza. I lavori vengono effettuati dalla ditta De Mieri. Naturalmente nelle fasi di lavorazione della pavimentazione il traffico subirà alcune modifiche nel senso di marcia. Da qui l’invito dell’amministrazione comunale ad avere pazienza ed al rispetto delle nuove indicazioni alla viabilità.