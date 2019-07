Sanza (SA) – Oltre 20 visite per la “giornata di screening urologico” della SApieNZA

Sanza (SA) – Organizzata dall’associazione SApieNZA e il comune di Sanza (Sa) presso ambulatorio comunale grazie alla disponibilità e professionalità del dott.Vincenzo Iuliano e del dott. Antonio Terranova, si è conclusa positivamente con oltre 20 visite con grande partecipazione dei cittadini. La prevenzione non va in vacanza…continuano le attività dell’associazione SApieNZA con la seconda edizione della ” giornata di screening urologico”, tenutasi mercoledì 24 luglio con collaborazione del comune di Sanza. A partire dalle 08.30, il dottor Vincenzo iuliano ha prestato la sua professionalità presso il poliambulatorio comunale sito in via Fontana Vecchia e di e concluso positivamente con oltre 20 visite. Lo screening stato rivolto alla popolazione maschile di età superiore ai 50 che non abbia mai fatto un controllo ma anche femminile in assenza di sintomatologia specifica. In particolare, è stato suggerito lo screening a chi presenti variazioni del flusso o della frequenza urinaria, bruciori o perdite di sangue che possono associarsi ad ipertrofia prostatica benigna negli uomini e a cistite nelle donne.

E Prosegue il programma di iniziative volte alla prevenzione sanitaria proposto dalla SapieNza onlus e dall’amministrazione comunale di Sanza con il sostegno della BCC di Buonabitacolo. “Prosegue il nostro impegno per migliorare la conoscenza sanitaria e soprattutto per diffondere la cultura della prevenzione – ha commentato il consigliere comunale con delega alla sanità, Antonio Citera. Grande partecipazione dei cittadini verso la prevenzione ha concluso il presidente dell’associazione SApieNZA Pasquale Citera