Sanza (SA) – Oggi “la giornata del bene comune”.

Sanza (SA) – Una splendida giornata di sole per accompagnare decine di giovani che dalle prime ore del giorno sono stati impegnati per “la giornata del bene comune”. Anche quest’anno, con qualche giornata di ritardo per l’emergenza Covid, su indicazione dell’amministrazione comunale, decine di volontari a lavoro per la pulizia del paese. Muniti di scope, ramazze e decespugliatori hanno attraversato il borgo, da piazza Plebiscito, scendendo per i vicoli e le piazzette fino a giungere a piazza XXIV maggio, per la consueta giornata di pulizia e volontariato. Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa anche quest’anno è nel segno dell’amore per il bene comune. “ Un esempio concreto della collaborazione che bisogna offrire ogni giorno per il bene comune – ha commentato il vice-sindaco Antonio Lettieri – un ringraziamento particolare da parte dell’amministrazione comunale va a tutti i nostri concittadini così sensibili alle tematiche ambientali ed al decoro della nostra comunità. Un grande esempio quello dei giovani di Sanza, la dimostrazione che il bene comune, lo si realizza grazie all’impegno civico dei cittadini, che amano il proprio paese. Grazie di cuore a tutti” ha concluso Lettieri.