Sanza (SA) – Nuova Ordinanza del Sindaco dopo il caso positivo al Covid 19

Sanza (SA) – Con grande dignità la signora Rosa De Lisa – Camporese, di 52 anni, risultata positiva al tampone per il Covid 19 ieri sera, ha acconsentito alla diffusione delle sue generalità da parte del Comune di Sanza per favorire la più veloce ricostruzione della rete di eventuali contatti. La donna attualmente in quarantena domiciliare con la figlia 14enne, è in buono stato di salute. L’amministrazione comunale dalle prime ore del mattino ha provveduto a contattare tutte le persone che abitano nei pressi dell’abitazione della signora per rassicurarli e per spiegare nel dettaglio le regole da assumere in questo momento complicato per tutti. Il sindaco Vittorio Esposito ha quindi predisposto una nuova ordinanza che obbliga tutti i cittadini di Sanza ad indossare guanti protettivi e mascherine nel caso ci si rechi presso farmacie o generi alimentari aperti. E’ fatto obbligo dunque anche agli esercenti di far rispettare tale Ordinanza. Polizia Municipale e Carabinieri, unitamente ai volontari della Protezione Civile, cureranno l’applicazione della stessa Ordinanza. Infine, il sindaco Vittorio Esposito, invita tutti i cittadini di Sanza che hanno avuto contatti con la signora De Lisa, a partire dal 10 marzo scorso, a darne comunicazione al Sindaco contattando il n° 3475377071. Tale comunicazione favorirà la migliore ricostruzione della rete di possibili contatti riconducibili alla signora De Lisa.