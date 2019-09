Sanza (SA) – Nei prossimi giorni la riapertura del nido di infanzia presso l’edificio delle Scuole Medie di piazza San Francesco. Superate le problematiche imposte dal regolamento del Consorzio Piano Sociale di Zona che ieri sera in assemblea ha modificato lo stesso regolamento. Dunque i nidi per l’infanzia possono essere attivati in presenza di almeno sei iscritti. “Ringrazio il presidente dell’Assemblea del Consorzio ed il Cda per la sensibilità dimostrata vero la problematica che avevo sollevato in virtù di una limitazione burocratica che poneva una questione di primo piano – afferma il sindaco di Sanza Vittorio Esposito – le nostre comunità devono fare i conti con il costante spopolamento e con l’invecchiamento della popolazione. Un problema che interessa il Paese Italia certamente, ma che necessità di un adeguamento ed un adattamento alla realtà. Dunque la decisione di modificare le norme a riguardo dei nidi per l’infanzia sono un segnale importante che l’assemblea del Consorzio ha compreso come i servizi alle popolazioni sono indispensabili e non possiamo essere ostaggio di meccanismi burocratici nell’attuare la missione di sostegno ed aiuto alle comunità” ha concluso il sindaco Esposito. Il Nido è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, i servizi per l’infanzia rientrano nelle competenze delle Politiche sociali e pertanto nelle funzioni associate delegate al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10. Il nido di infanzia a Sanza dunque aprirà nei prossimi giorni.