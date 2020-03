Sanza (SA) – Negativo il tampone su un caso sospetto. Le rassicurazioni del Sindaco Esposito.

E’ risultato negativo il tampone effettuato all’Ospedale Immacolata di Sapri su un paziente di Sanza che presentava febbre da qualche giorno ed al quale era stato effettuato il tampone per riscontrare la presenza di positività al Covid 19. Il paziente sta bene. A darne notizia il Sindaco di Sanza e l’Amministrazione comunale che rassicura i propri concittadini. “E’ un’ottima notizia quella che giunge dall’unità di crisi del Cotugno di Napoli. Un’ottima notizia che ci tranquillizza e rasserena la nostra comunità che nelle ultime ore ha trascorso momenti di grande preoccupazione. Ora l’augurio è che il nostro concittadino si ristabilisca al più presto. Stiamo facendo tutto ciò che è necessario, a partire dalla sanificazione dell’intero centro abitato che è stata effettuata la scorsa notte. L’invito per tutti è a restare a casa, a rispettare le indicazioni e le Ordinanze. Saremo inflessibili nell’applicazione delle norme e delle sanzioni per i trasgressori. Tuttavia voglio, in questo momento, abbracciare virtualmente tutta la comunità. Supereremo questo momento grazie all’impegno di tutti. Stiamo lavorando con l’impegno della Giunta nel reperire mascherine e presidi sanitari che daremo a coloro che ne hanno bisogno. Voglio ringraziare pubblicamente tutta l’amminisrazione per l’impegno profuso in questi giorni, così come la sezione locale della Protezione Civile, la Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri. Così come ringrazio tutti i miei concittadini rispettosi delle disposizioni. E’ un sacrificio quello a cui siamo tenuti che ci limita di alcne nostre libertà. Ma è un sacrificio necessario che ci aiuterà a vincere questa battaglia. Per tutti rimane un solo e imperativo invito: restate a casa” a concluso il sindaco Vittorio Esposito