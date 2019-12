Sanza (SA) – L’Università Popolare di Sanza “Sabino Peluso” compie dieci anni.

Sanza (SA) – Dieci anni di vita per l’Università Popolare di Sanza “Sabino Peluso”. L’intuizione della sua presidente, la prof.ssa Rita Giordano, dieci anni fa, nel 2009, si è concretizzata nel tempo con iniziative culturali di primissimo piano. Nel decennale, domenica 29 dicembre, alle ore 17.00 presso la Cappella dell’Arciconfraternita “Santa Maria della neve”, in piazza Plebiscito, un dibattito con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito; del direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca; del parroco di Sanza, don Giuseppe Spinelli che presenterà al pubblico “l’Affresco della sacrestia in Chiesa Madre” e dell’architetto Marco Ambrogi che terrà una relazione su: il sepolcro De Oncia e le tombe monumentali del Vallo di Diano. Ad introdurre i lavori la prof.ssa Rita Giordano, presidente dell’Università Popolare di Sanza. Coordinerà gli interventi il dott. Luciano Eboli.