Sanza (SA) – Le mani di Michele ed Anna e le mascherine della solidarietà.

Sanza (SA) – Ancora un gesto di grande solidarietà, ancora persone che si mettono a disposizione del bene comune. Un’attività dell’intrattenimento, chiusa nel rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del Covid 19, e dunque ci si reinventa per servire la comunità. Stoffa, macchina da cucire e tanto amore per il prossimo. Michele e la madre, si sono messi a lavoro, in silenzio, ieri hanno consegnato le prime 75 mascherine di protezione ai volontari della Protezione Civile del gruppo Lucano di Sanza. Un gesto di solidarietà, spontaneo, per dare una mano, per fornire dell’importante presidio chi ne è sprovvisto. “Un bel gesto che apprezziamo molto, anche perché le mascherine servono, sono indispensabili – ha commentato il presidente della Protezione Civile, Lorenzo Ciorciari – abbiamo provveduto a consegnarne una per ogni famiglia, ma è chiaro che ne servono ancora per garantire a tutti la sicurezza”. Il gesto di Michele e Anna si aggiunge ad altri gesti, compiuti con grande generosità da Fortunata, da Anna, da tante altre donne e tanti altri uomini che in queste settimane si sono rimboccate le maniche per offrire il proprio contributo. “Sono orgoglioso della nostra comunità, della nostra gente che si unisce nel momento del bisogno e guarda con attenzione a chi ha più difficoltà. Sono orgoglioso di come con un piccolo gesto, ad esempio un prodotto lasciato nel cesto della #spesasospesa, si è voluto essere vicino agli altri. E’ un grande popolo quello di Sanza, fatto di persone generose, intelligenti e rispettose delle regole. Soprattutto un popolo che non lascia indietro nessuno. Grazie a tutti” ha commentato il sindaco Vittorio Esposito.