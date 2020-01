Sanza (SA) – La comunità si ritrova con “La Tombola vivente”

Sanza (SA) – Grande partecipazione, divertimento ed allegria. Insomma buona la prima. La Tombola vivente, messa in scena a Sanza la sera dello scorso 2 gennaio, dal Gruppo Teatro Sanza, ha realizzato una serata di grande allegria dove ha prevalso senza dubbio lo spirito di comunità, del ritrovarsi nel gioco e nell’armonia, con gli auspici di un buon anno per tutti. Coinvolti oltre 90 figuranti che hanno dato vita alla Tombolata Vivente, prendendo spunto dalla tombola napoletana. I novanta numeri del gioco con significati diversi, che nella tradizione napoletana sono quasi tutti allusivi e talvolta scurrili. Numeri che si sono trasformati in abiti e costumi nell’’Italia, ‘ A criatura (il bimbo); ‘A jatta (il gatto); ‘O puorco (il maiale); ‘A mano (la mano); Chella che guarda ‘nterra (organo sessuale femminile); ‘A scuppetta (il fucile); ‘A maronna (la madonna); ‘A figliata (la prole); ‘E fasule (i fagioli) e così via fino al 90 ‘A paura (la paura). Allegria ed intrattenimento anche con la Pino Pinto Band che ha arricchito la serata. Insomma ottima iniziativa, da ripetere e consolidare nel sengo della tradizione.