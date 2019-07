Sanza (SA) – La comunità festeggia i cento anni di “Tettella”

Sanza (SA) – Una comunità in festa per le cento candeline della signora Antonia Lotartaro, amatissima dalla comunità e conosciuta da tutti come “Tettella”. Donna di grande spirito, veniva al mondo il 25 luglio del 1919 a Sanza. Cento anni vissuti nell’esempio e nella virtù, nella bontà e nella dedizione. L’Amministrazione comunale di Sanza, nell’abbraccio collettivo ed affettuoso a nome dell’intera comunità, insieme alle persone a lei più care, celebrerà insieme a tutti coloro che vorranno partecipare questo importante traguardo dei 100 anni di vita, giovedì 25 luglio dalle 19.00 in via Caduti, nella piazzetta antistante l’abitazione di “Tettella”.