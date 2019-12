Sanza (SA) – La bellezza del Natale in musica al Concerto di Santo Stefano

Sanza (SA) – Con il tradizionale Concerto di Santo Stefano del coro polifonico “Sinfonia di Voci Teresa Miraglia” di Sanza diretto da Sabina Gigliotti, Annamaria Antonucci ed il maestro Pino Pinto, si è concluso ieri sera, giorno di Santo Stefano, l’articolato programma dell’edizione 2019 del Meeting del Cervati. Una chiesa Madre gremita ha tributato applausi e consenso al viaggio in musica offerto dal Coro “Sinfonia di Voci Teresa Miraglia” arricchito dall’eccezzionale esibizione vocale del duo Teresa Vertuccio e Gianni Lotierzo. Un viaggio musicale nella tradizione dei canti natalizi con le contaminazioni moderne di brani pop che raccontano la bellezza dei sentimenti ed il ritrovato spirito di comunità offerto dal Natale. La serata, condotta dalla presentatrice Barbara Citera, è stata arricchita anche dall’esibizione dei piccoli cantori della scuola materna di Sanza. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Sanza che ha inserito il concerto nel progetto Meeting del Cervati 2019 con il contributo delal Regione Campania fondi POC ha beneficiato anche del sostegno della BCC di Buonabitacolo. “Una serata carica di emozioni e bellezza, per consolidare la cordialità ed il ritrovato spirito di comunità che si stringe alle famiglie in difficoltà, a coloro che soffrono, alle persone in ospedale – ha commentato il sindaco Vittorio Esposito – grazie al lavoro prezioso del progetto Meeting siamo stati in grado quest’anno di garantire un articolato programma di eventi culturali che hanno arricchito la nostar comunità, dallo scorso maggio, con presentazioni di libri, concerti, eventi storico culturali. Ecco, questo è il Meeting, il punto di massima esaltazione delle eccellenze del territorio, partendo dalla vetta della Campania, il Monte Cervati, per arrivare alle eccellenze del canto e della musica. Un anno importante il 2019 che ci impegna a fare meglio e di più per il prossimo anno. Quando una comunità lavora per il bene comune, non ci sono meriti ed eccezzioni, ci sono solo soddisfazioni da condividere e da vivere insieme, perchè così si cresce, facendo ognuno il suo, dando ognuno un piccolo ma prezioso contributo alla comunità. Dunque grazie a tutti coloro che lavorano per il bene comune; a coloro che dedicano tempo ed energie per la crescita del nostro Paese. Un grazie particolare va naturalmente a tutti coloro che questa sera hanno arricchito la nostra comunità della bellezza del canto e della musica” ha concluso il sindaco Esposito. Tra i tanti ospiti presenti, anche il presidnete dell’Associazione Imprenditori del Vallo di Diano, Valentino Di Brizzi, da sempre vicino alle iniziative culturali della comunità di Sanza. “E’ il nostro motto: insieme si vince; questa ne è la dimostrazione – ha commentato il direttore delal BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca – fare sistema, stare insieme e mettere al servizio del bene comune il meglio che si può. Con questo spirito occorre proseguire, nel percorso articolato e complesso, delal crescita delel comunità. Noi come banca lo facciamo ogni giorno, dando il nostro sostegno a tutte quelle iniziative che esaltano il bello che c’è, il talento, la cultura. L’esempio di questa sera, la bravura e l’impegno del coro polifonico “Sinfonia di Voci Teresa Miraglia” di Sanza diretto da Sabina Gigliotti, Annamaria Antonucci ed il maestro Pino Pinto ne sono la dimostrazione” ha concluso il direttore De Luca.