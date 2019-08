Incidente stradale sulla SS517 Bussentina, nel tardo pomeriggio di oggi, al km 26 nel comune di Sanza. Coinvolti quattro veicoli: tre vetture e un camion. Il bilancio è di cinque feriti non in pericolo di vita trasportati in ospedale. Sul posto l’intervento del 118 ed i carabinieri della locale stazione che dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito per circa un’ora notevoli disagi.