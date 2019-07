Sanza (SA) – In Piazza XXIV Maggio un Cervo in bronzo donato dagli emigranti in America.

Sanza (SA) – Terminati i lavori di rifacimento di Piazza XXIV Maggio. Nuova pavimentazione e soprattutto una nuova aiuola spartitraffico dove è stato posizionato al centro un Cervo, simbolo della comunità. Una statua in bronzo arrivata dagli Stati Uniti d’America dono alla comunità di Sanza di due concittadini emigrati. Nel novembre del 2018, in occasione di una visita ufficiale alla comunità di Sanza che vive negli Stati Uniti, il sindaco di Sanza Vittorio Esposito, incontrando i concittadini emigrati a New York, raccolse il desiderio espresso dai signori Curcio Antonio, nato a Sanza il 13.06.1966 ed il signor Cozzi Francesco, nato a Sanza il 05.02.1963, di voler donare alla comunità di Sanza, ad imperituro ricordo di riconoscenza dei propri natali e dell’amore per la propria terra, una statua in bronzo, raffigurante il simbolo araldico del Comune di Sanza, ossia un cervo, da posizionare in luogo pubblico e fruibile dai cittadini di Sanza. Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco Vittorio Esposito, ha chiesto ufficialmente al Consiglio Comunale di accettare la donazione ricevuta dai signori Curcio Antonio e Cozzi Francesco, quale riconoscimento dei valori e dei sentimenti che legano la storia della nostra comunità, nel ricordo dei nostri antenati, i vostri avi, che attraversarono l’oceano alla ricerca di una vita possibile, che negli anni ha permesso alle generazioni attuali di affermarsi socialmente negli Stati Uniti, affermando una sorta di rivincita culturale e sociale, giusto premio a quei sacrifici ed a quel coraggio che da 130 anni hanno contribuito a fare grande l’America. A tale proposito, il sindaco Vittorio Esposito, ha invitato dunque il Consiglio Comunale a riconoscere con grande orgoglio lo spirito di fratellanza e di appartenenza che i sanzesi che vivono negli Stati Uniti d’America, a New York, esprimendo a nome di tutta la comunità di Sanza un ringraziamento sincero per questo gesto che se pur compiuto da soli due nostri concittadini, è certamente riconosciuto da tutta la comunità di emigranti di Sanza nel mondo. Il Consiglio comunale, all’unanimità dei presenti, ha accettato la proposta riconoscendo con apposita Delibera il gesto compiuto dai signori Cozzi Francesco e Curcio Antonio, una manifestazione di grande amore per la propria terra; un esempio straordinario di attaccamento alle radici ed al bene comune ed un legame profondo della comunità di sanzesi che vive negli Stati Uniti a Sanza, di cui il popolo di Sanza deve essere orgoglioso. Cambia dunque volto piazza XXIV maggio. Contestualmente l’amministrazione comunale ha deciso anche di riposizionare la statua del Cervo in pietra che risiedeva dell’aiuola di Piazza XXIV maggio nel giardino dell’antico monastero di Salemme, sede del Centro di Educazione Ambientale che ha nel suo logo proprio il Cervo.