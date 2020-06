Sanza (SA), in arrivo i fondi per potenziare i centri estivi

Rimodulata la graduatoria relativa al Decreto Rilancio (Legge 34/2020) che ha previsto un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia pari a 135 milioni di euro da erogare ai Comuni per potenziarne le attività dei centri estivi 2020. Dopo la prima pubblicazione la scorsa settimana di un elenco provvisorio e molti enti avevano segnalato all’Anci Campania di essere stati esclusi nonostante avessero regolarmente inoltrato la richiesta, ieri il Dipartimento per le politiche per la Famiglia ha quindi provveduto a integrare l’elenco inizialmente redatto. Nel Vallo di Diano entrano quindi Buonabitacolo 6.061,39 euro; Polla 14.639,79 euro; Sant’Arsenio 7.345,58 euro; Sanza 4.879,93 euro; Sassano 10.556,06 euro che si aggiungono ad Atena Lucana (6.585,00 euro), Auletta (5.585,00 euro), Caggiano (7.476,00 euro), Casalbuono (2.896,00 euro), Monte San Giacomo (3.487,00 euro), Montesano sulla Marcellana (16.962,00 euro), Padula (12.707.00 euro), Pertosa (1.507,00 euro), Sala Consilina (36.437,00 euro), San Pietro al Tanagro (5.555,00 euro) e Teggiano (18.824 euro). I fondi saranno utilizzati per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni, da tenersi da giugno a settembre. Lo stanziamento è finalizzato a recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale a causa del lockdown che ha paralizzato tutto comprese le attività socio-educative per i più piccoli. In Campania il Ministero per la Famiglia ha messo a disposizione degli enti locali 13 milioni e 473 mila euro per organizzare attività per l’estate 2020.