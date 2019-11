Sanza (SA) – Il prossimo 4 dicembre incontro sulla riqualificazione del parco edilizio esistente

Sanza (SA) – Il prossimo 4 dicembre 2019 – ore 14.30 – presso la Sala conferenze CEA, Centro di Educazione Ambientale – Convento di Salemme un seminario promosso da ENEA, dal Comune di Sanza ed in collaborazione con: Ordine degli Ingegneri Salerno – Ordine Architetti Paesaggisti Salerno – Collegio dei Geometri Salerno – Ordine Agronomi Forestali Salerno, Ordine Ingegneri Potenza. La riqualificazione del parco edilizio esistente, in particolare quello pubblico, oltre a rispondere agli obiettivi nazionali di efficienza energetica rappresenta un settore con elevate potenzialità d’investimento e di ricadute occupazionali. Il workshop offre l’occasione per confrontarsi con gli esperti del settore sugli aspetti tecnologi, normativi, finanziari legati all’efficienza energetica degli edifici. Inoltre, sarà affrontato anche il tema della progettazione di un’efficace campagna di informazione e sensibilizzazione. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto ES-PA che mira ad un rafforzamento delle competenze dei tecnici e dei funzionari delle amministrazioni regionali e locali in materia di energia e sostenibilità, attraverso un’ampia offerta di prodotti e servizi dell’ENEA. Questo il programma di dettaglio. 14.30 Registrazione dei partecipanti; 15.00 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori con gli interventi Vittorio Esposito, Sindaco di Sanza ; Michele Brigante, Presidente Ordine degli Ingegneri di Salerno; Pasquale Caprio, Presidente Ordine degli Architetti di Salerno; Alberto Venosa, Presidente del Collegio dei Geometri di Salerno; Carmine Maisto, Presidente Ordine Agronomi e Forestali di Salerno; Giuseppe D’Onofrio, Presidente Ordine Ingegneri di Potenza . 15.30 Il Progetto ES-PA per le Pubbliche Amministrazioni locali di Mauro Marani, ENEA. 15.50 Efficienza Energetica: spunti e strategie di comunicazione di Francesco Pacchiano, ENEA. 16.10 Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici pubblici di Salvatore Tamburrino, ENEA. 16.30 Soluzioni progettuali per interventi di efficientamento energetico sugli edifici di Francesca Margiotta, ENEA. 16.50 Tecnologie per l’efficienza energetica sugli impianti di Pino Telesca, ENEA. 17.10 Pausa. Ore 17.30 Strumenti a sostegno dei Piani d’azione per l’Energia Sostenibile (PAES) di Maurizio Matera, ENEA; 17.50 Gli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di Antonio Di Micco, ENEA . 18.10 Question Time; 19.00 Chiusura Lavori con l’intervento dell’On. Piero De Luca, componente Commissione Politiche Europee. Moderano Lorenzo Peluso, direttore di quasimezzogiorno.it, e Francesco Pacchiano, ENEA