Sanza (SA) – Il Meeting del Cervati X edizione finanziato dalla Regione Campania con il POC

Napoli – “Siamo davvero soddisfatti di poter continuare il percorso intrapreso di valorizzazione del territorio con il Meeting del Cervati X edizione, grazie al contributo fondamentale della Regione Campania che ha creduto nel nostro progetto. Grazie innazitutto all’assessore al turismo Corrado Matera” ha commentato il Consigliere delagto al turismo cel Comune di Sanza, Angelo Marotta. La notizia che la Regione Campania, con una delibera della Giunta Regionale, ha finanziato nell’ambito del POC 2014-2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” 10 manifestazioni in altrettanti Comuni del Vallo di Diano gli eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, tra cui il Meeting del Cervati, ha riscosso molta attenzione nell’amministrazione comuibnale guidata dal Sindaco Vittorio Esposito, impegnata da due anni in un articolato percorso di valorizzazione del territorio. La regione Campania ha finanziato 10 progetti per l’area Vallo di Diano, ciascuno con 70mila euro. Ecco l’elenzo. Sala Consilina la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Città; a Polla il Festival internazione del Folckore e Rassegna musicale della zampogna e ciaramella; a Teggiano la 25esima edizione di Teggiano Jazz; a Sanza la X edizione del Meeting del Cervati; a Padula la rassegna Luci della ribalta; a Sassano la 22esima edizione di Orchidee tutto l’anno…itinerario tra venti, luci, ambiente ed arte; a Montesano sulla Marcellana Mirabiliae III; ad Auletta l’XI edizione di Bianco Tanagro; a Sant’Arsenio I colori dell’estate; a Pertosa l’edizione 2019 di Negro “Festival di Musica Tradizionale e Cultura Etnica”. Nell’ambito delle iniziative promozionali sul territorio regionale ha ottenuto 50mila euro Monte San Giacomo per l’evento “Grotta, briganti e cacio”. A sanza il programma Meeting del Cervati 2019 è già in corso da due mesi con iniziative culturali, l’evento di punta sarà il concerto spetatcolo di Massimo Ranieri con Malìa, il 25 agosto dalle 21.30 nella villa comunale di piazza San Francesco, ma poi si proseguirà con altre iniziative fino al concerto di fine anno. “Fondamentale per dare spessore ai progetti di valorizzazione del territorio è il supporto della Regione Campania, per quanto sta facendo davvero dobbiamo ringraziare il presidente Vincenzo De Luca e la sua Giunta. Preziosa l’assisrenza che stanno dando ai piccoli comuni” ha commentato il sindaco Vittorio Esposito.