Sanza (SA) – Il campo Estivo “SEstate…insieme” partirà giovedì 6 agosto

Sanza (SA) – Slitta di qualche giorno l’avvio del campo Estivo “SEstate…insieme” a Sanza; l’avvio è previsto infatti giovedì 6 agosto dalle ore 9.00. Il rinvio dell’iniziativa, prevista inizialmente per lunedì 3 agosto, è stato dovuto alle attività di sanificazione dei locali per le direttive anticovid. Inoltre, l’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche Sociali, ha inteso ampliare l’offerta del Campo estivo estendendo le attività anche al pomeriggio. Dunque, “SEstate…insieme” si svolgerà dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 9.00 alle 13.00 il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00. Lo slittamento dell’avvio, tuttavia, darà l’opportunità alle famiglie che lo vorranno di poter iscrivere i propri figli, nella fascia d’età compresa tra 3 e 14 anni, per tutta la prossima settimana, presso il Comune, ufficio protocollo, ancora da lunedì 3 agosto e fino a venerdì 7 agosto, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il progetto “SEstate…insieme” che si svolgerà fino al 31 agosto 2020 prevede due diverse tematiche che saranno svolte separatamente con la diversificazione dell’utenza. Natura, ambiente e sport – L’intervento si svolgerà attraverso l’attivazione di laboratori educativi basati sulla sensorialità e l’educazione ambientale naturalistica. I bambini avranno l’opportunità di seguire alcune lezioni di botanica, conoscenza del territorio, scoperta delle bellezze naturalistiche ed ambientali. Cultura, conoscenza e tradizione – L’intervento si svolgerà attraverso l’attivazione di laboratori educativi basati sull’organizzazione di attività quali: danza, sport, attività artistiche, ludiche e creatività, lettura ecc. L’idea è innanzitutto quella di rispettare la vocazione di ogni bambino/ragazzo e di dare l’opportunità di scoprire vocazioni personali non del tutto espresse. L’area individuata per lo svolgimento del campo estivo è la Villa Comunale di Piazza San Francesco con l’ausilio, per le attività al chiuso, dell’aula magna della Scuola Media e del campetto da pallavolo a servizio. L’area antistante l’edificio delle scuole Medie è dotata anche di bagni che potranno essere utilizzati dal campo estivo.