Sanza (SA), il 5 ottobre il corso Bls-d e Pbls-d

Sabato 5 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso la sala conferenze del Cea (Centro di Educazione Ambientale) in località Salemme, si terrà un nuovo appuntamento con il corso Bls-d e Pbls-d. L’iniziativa promossa dall’Associazione SapienZa Onlus con la collaborazione della Bcc di Buonabitacolo e dell’Alfis (Associazione libera formazione ed informazione per la salute), permetterà di imparare le tecniche di rianimazione con il defibrillatore semiautomatico, quelle di intervento per soccorrere una persona che ha perso conoscenza e di coordinare la chiamata dei soccorsi (valutare ad esempio se ci sono oggetti che ostruiscono le vie della respirazione, bocca, gola, ecc..). Al termine della giornata, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Dopo il superamento di due prove teorico – pratiche, invece, i partecipanti riceveranno il patentino Bls-d esecutore, valido per due anni. Per iscriversi bisogna contattare il dottore Antonio Citera al 320.3679515 oppure mandare una email agli indirizzi info@alfis.it e sapienzaonlus@gmail.com.