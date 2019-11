Sanza (SA) – Il 28 novembre conferenza su il “Percorso della violenza contro donne e minori, tra novita’ normative e “vecchie”criticita’

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne , che ricorre il 25 novembre di ogni anno, il Network 3PI Project per la prevenzione della violenza contro donne e minori e la tutela delle persone vulnerabili, Presidente Avv. Michela Patti, ha organizzato una serie di iniziative itineranti volte a informare e sensibilizzare : le istituzioni, le Forze dell’Ordine, gli operatori della materia, i cittadini, sul gravoso problema della violenza contro donne e minori. Il primo incontro si svolgerà nel Comune di Sanza, che ha concesso il patrocinio morale, presso il Centro di Educazione Ambientale, il 28 novembre prossimo dalle ore 15,30 . Il secondo incontro si terrà in data 14 dicembre , a Sicignano degli Alburni dove è prevista anche una “piece teatrale” a cura di Walter Melchionda, attore di “Un Posto al Sole”. Si concluderà , a fine dicembre , a Matera, Capitale della cultura 2019. Gli eventi in cartellone hanno ottenuto, il patrocinio morale dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno. Agli incontri interverranno, tra gli altri : il Presidente del Tribunale di Lagonegro il Dott. Luigi PENTANGELO, il Dott. Vittorio ESPOSITO- Sindaco di Sanza, la Dott.ssa Rossella Maria COLELLA , Sostituto Procuratore del Tribunale di Lagonegro, il Dott. Franco DE STEFANO- Consigliere Suprema Corte di Cassazione -Componente del Gruppo dei Referenti per i Protocolli di intesa tra Corte di Cassazione e Corti Supreme Europee -(Corte EDU e Corte di Giustizia UE), il Dott. Carmine OLIVIERI, Sostituto Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Potenza,il Dott.Vincenzo SALADINO , Magistrato del Tribunale di Napoli Nord, il Dott. Ferdinando PELLEGRINO Psichiatra-Psicoterapeuta , l’ Avv. Michela PATTI , Presidente del Network 3PI Project for Vulnerable People , Partecipante al Corso di Studio sulle discriminazioni , Coordinato dal Consiglio d’Europa e dal CNF, l’Avv. Antonio TURCO , del Foro di Salerno. Nel corso degli eventi verranno divulgati dal Presidente del Network 3PI Project for Vulnerable People, l’Avv. Michela Patti, i contenuti del corso sulle discriminazioni coordinato dalla Commissione Europea e dal Consiglio Nazionale Forense, sarà presentato il progetto “3PI for Vulnerable People” , per la prevenzione della violenza contro donne e minori e la tutela delle vittime vulnerabili. Tale progetto, attraverso un lavoro di Rete e uno studio multidisciplinare che vede coinvolte diverse figure professionali (avvocati, magistrati, docenti universitari, psichiatri, psicologi , assistenti sociali) , a cui partecipano anche docenti di Università estere (Francia; Spagna; Argentina) che hanno fornito le legislazioni e le prassi dei rispettivi territori, tende non solo ad analizzare le modalità delle azioni violente, la durata , le conseguenze sulle vittime e soprattutto sui minori che assistono a tali fatti, ma propone delle specifiche modalità di approccio degli operatori , al fine di mettere in campo delle strategie efficaci per contrastare il fenomeno . Fondamentale è l’apporto integrato delle varie professionalità- dichiara l’Avv. Michela Patti- oltre che degli avvocati che difendono le vittime di violenza , importantissimo è il ruolo dei medici di emergenza che per primi vengono a contatto con le persone che hanno subito le azioni violente, le quali si rivolgono ai Presidi Sanitari; nonché il ruolo delle Forze dell’Ordine, nel raccogliere le querele delle vittime. Soprattutto se chi ha subito le azioni violente presenta delle disabilità o delle patologie psichiche e ha difficoltà nell’ organizzazione e ricostruzione degli accadimenti e dei ricordi, come avremo modo di approfondire nel corso degli incontri, aggiunge l’Avv. Michela Patti.

Verrà anche lanciata una call for papers sul tema , di carattere multidisciplinare , per sollecitare gli operatori tutti a fornire un loro contributo attraverso l’invio di un abstract entro il 15 gennaio 2020 che contenga proposte, indagini, approfondimenti sul fenomeno della violenza su donne e minori. I lavori scelti dal comitato scientifico verranno poi discussi in una manifestazione prevista per il 2020. Inoltre , nel corso degli eventi , per gentile concessione dell’artista al Network 3PI Projectfor Vulnerable People, ci sarà una presentazione video delle opere della famosa fotografa australiana di fama internazionale , Belinda Mason che, con il Progetto “Silent Tears” (Lacrime silenziose) ha esaminato le storie di 12 donne, alcune delle quali sono diventate disabili a causa della violenza e altre che sono state vittime della violenza mentre erano disabili. (Fonte : The Guardian – https://www.theguardian.com/profile/belinda-mason). “Questo lavoro che stiamo portando avanti è importantissimo – afferma l’Avv. Michela Patti – non solo a fini scientifici ma anche e soprattutto a livello pratico, in quanto la conoscenza del fenomeno è fondamentale non solo per prevenire l’escalation violenta ma anche è soprattutto per implementare strategie efficaci di contrasto da parte di tutti gli operatori interessati che vengono a contatto con le vittime, in modo da fornirgli un aiuto concreto ed efficace. Solo in tal modo – aggiunge l’Avv. Patti – si può cercare di evitare e/o arginare quelle che sono le conseguenze drammatiche di un fenomeno che , purtroppo , ogni giorno che passa conta moltissime vittime perché nonostante la copiosa legislazione in materia e l’introduzione del “Codice Rosso”, la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere entrata in vigore ad agosto di quest’anno, ci sono ancora numerose criticità”.