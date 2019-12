Sanza (SA) – Il 26 dicembre tradizionale Concerto di Santo Stefano

Sanza (SA) – Con il tradizionale Concerto di Santo Stefano del coro polifonico “Sinfonia di Voci Teresa Miraglia” di Sanza diretto da Sabina Gigliotti, Annamaria Antonucci ed il maestro Pino Pinto, si conclude l’edizione 2019 del Meeting del Cervati. In chiesa madre, giovedì 26 dicembre dalle ore 18.30. Il duo vocale Teresa Vertuccio e Gianni Lotierzo accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale nella tradizione dei canti natalizi, condotto dalla presentatrice Barbara Citera. Al Coro Sinfonia di Voci, si aggiunge anche l’esibizione dei piccoli cantori della scuola materna. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Sanza è sostenuta anche dalla BCC di Buonabitacolo per regalare una serata all’insegna della cordialità e del ritrovato spirito di comunità.