Sanza (SA), il 21 settembre screening cardiologico gratuito con il dottore De Vita

Prosegue il programma di iniziative volte alla prevenzione sanitaria proposto dalla SApieNza onlus e dall’amministrazione comunale di Sanza con il sostegno della Bcc di Buonabitacolo. Sabato 21 settembre, dalle ore 8:30 alle 17:00, presso il Poliambulatorio Comunale in via Fontana Vecchia, sarà possibile sottoporsi allo screening cardiologico con il dottore Carlo De Vita, direttore dell’Unità di Cardiologia dell’ Asl Salerno di Policastro Bussentino. Durante la giornata, dunque, sarà possibile effettuare controlli specifici per individuare e correggere i fattori di rischio legati alle malattie dell’apparato cardiovascolare. Per iscriversi bisogna contattare il dottore Antonio Citera al 320.3679515 o il presidente dell’associazione il dottore Pasquale Citera al 3803481455.