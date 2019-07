Sanza (SA) – Il 2 agosto il memorial “Peppino Laveglia – Una vita per la scuola”

Sanza (SA) – Ritorna il memorial “Peppino Laveglia – Una vita per la scuola”, concorso letterario ed artistico per ragazzi, 2^ edizione a sanza il prossimo 2 agosto alle 10.30 presso l’edificio delle Scuole in piazza San Francesco. L’iniziativa promosa dal gruppo APE con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo-Sanza vuole ricordare Peppino Laveglia, il maestro. Un uomo d’altri tempi, con idee e modi di strettissima attualità. Un momento di ricordo ed esaltazione delle sue idee e del suo agire, su iniziativa dell’Associazione APE e della dirigenza scolastica,la manifestazione per raccontare l’uomo ed il maestro Peppino Laveglia, scomparso lo scorso anno. Alla presenza della famiglia, la dirigente Antonietta Cantillo, il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, gli ex alunni, omaggieranno la memoria del maestro Laveglia con la premiazione del concorso letterario vagliato con attenzione da una commissione, appositamente costituita, che decreterà e premierà i vincitori.