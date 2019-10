Sanza (SA), il 19 ottobre visite gratuite per il controllo della tiroide

Sarà dedicato al controllo della tiroide il prossimo appuntamento in programma sabato 19 ottobre promosso dall’Associazione Sapienza Onlus di Sanza in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito dell’iniziativa che sta cercando di avvicinare i cittadini alla sanità ed in particolare per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione. Attraverso il delegato del comune Antonio Citera, l’associazione presieduta da Pasquale Citera, organizza periodicamente appuntamento di controllo e screening gratuiti avvalendosi anche dell’importante supporto di medici specialisti. Nei mesi, gli appuntamenti di controllo hanno raccolto una grande partecipazione anche perché hanno consentito alla comunità sanzese di effettuare verifiche sullo stato di salute senza necessariamente dover ricorrere a prenotazioni a lungo termine oppure a lunghi spostamenti non sempre possibili. Grazie all’Associazione Sapienza i medici specialisti raggiungono direttamente Sanza per effettuare visite gratuite ai residenti. Come la giornata dedicata alla prevenzione e al controllo delle patologie legate a disfunzioni tiroidee con l’arrivo presso il poliambulatorio comunale del dottore Mattia Marchesano specialista di medicina e chirurgia, per effettuare screening ed ecografie gratuite alla tiroide. Controlli che potranno essere utili per eventuali diagnosi di noduli tiroidei. Il dottore Marchesano sarà presso il poliambulatori a partire dalle ore 8,30 di sabato 19 ottobre.