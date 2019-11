Sanza (SA), il 17 novembre visite gratuite per i controlli delle gambe

Il Comune di Sanza in collaborazione con l’associazione Sapienza Onlus prosegue le attività di prevenzione alla salute. Domenica 17 novembre il dottore Biagino Fiscella specialista in flebologia, la branca di medicina che si occupa del trattamento delle malattie venose o patologie dei capillari, effettuerà visite gratuite presso il centro polifunzionale in piazza Aviere Ciorciari. La giornata di prevenzione Flebologica, sarà rivolta a quanti soffrono di gambe stanche e pesanti, gambe gonfie, chi è solito soffrire di crampi durante la notte o ha notato la presenza di piccole venuzze di colore blu o rosso. Chi soffre di alcuni di questi sintomi, potrà effettuare dei controlli gratuiti domenica 17 novembre a partire dalle ore 8,30 del mattino. Il dottore Fiscella, sarà a disposizione per effettuare le visite ed un ecodoppler a quanti avranno prenotato la visita di controllo.