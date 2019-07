Sanza (SA) – I fatti e la memoria storica nel ricordo di Pisacane

Sanza (SA) – Una cerimonia commovente per tributare gli onori ai 27 caduti della Spedizione di Sapri; il ricordo dei fatti che avvennero il 2 luglio del 1857 a Sanza. Il ricordo delle gesta di Carlo Pisacane ed i fatti che riguardarono il comportamento che ebbe la popolazione locale quel giorno, raccontati dallo storico prof. Felice Fusco. Poi il suono del Silenzio con le note di una tromba e la deposizione di una corona d’alloro al Cippo posto lungo la statale 517 che ricorda la fine del sogno di Pisacane. Così l’amministrazione comunale di Sanza, l’associazione SapieNza onlus, il circolo degli anziani e la sezione combattenti di Sanza, hanno ricordato oggi il 2 luglio del 1857. la benedizione e le parole di conforto del sacerdote don. Giuseppe Spinelli hanno accompagnato il discorso istituzionale del vicesindaco Toni Lettieri. La giornata poi troverà il suo epilogo con la “Ballata di Pisacane” per non dimenticare; per onorare il coraggio e le virtù. Nella villa comunale di piazza San Francesco, questa sera 2 luglio, dalle 21.00 lo spettacolo teatrale messo in scena da circa settanta, tra provetti attori e comparse, con la regia di Annamaria Gallo che ha anche curato la sceneggiatura di uno spettacolo intenso ed emozionante. L’iniziativa promossa dal Consigliere comunale alla cultura, Antonella Confuorto, con la dedizione della SapieNza onlus e la collaborazione della Pino Pinto band, racconterà i momenti salienti del’arrivo al valloncello dei Diavoli, la mattina del 2 luglio del 1857 di Piscane e dei suoi uomini scampati il giorno prima all’eccidio di Padula, “alle mura della Certosa”. Il tragico epilogo della Spedizione di Sapri che vide morire Pisacane in uno scontro a fuoco con le guardie urbane alle porte di Sanza. Fatti narrati partendo dagli elementi storici raccontati dallo storico locale Felice Fusco nei suoi scritti. Al termine della rappresentazione scenica, in villa Comunale, anche un momento di riflessione con gli interventi del Consigliere Comunale Antonella Confuorto, il Consigliere comunale Antonio Citera, il presidente della SapieNza onlus Pasquale Citera e l’intervento del Consigliere regionale Franco Picarone. L’iniziativa è inserita nel POC 2019 “Meeting del Cervati” promosso dall’amministrazione comunale di Sanza.