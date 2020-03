Sanza (SA) – Grazie ai volontari della Protezione Civile mascherine in ogni nucleo familiare

Le donne del paese e la grande generosità dei volontari della Protezione Civile. Accade a Sanza. Già in distribuzione una mascherina per nucleo familiare, per consentire ad almeno una persona per famiglia, di poter uscire per le necessità, spesa, farmacia ed altro. Realizzate già alcune centinaia di mascherine, cucite da alcune donne capaci di mettersi alla macchina da cucire. I volontari della sezione locale della Protezione Civile di Sanza hanno acquistato la stoffa ed ora stanno provvedendo alla distribuzione casa per casa. “Un grazie di cuore a tutti coloro che ci stanno sostenendo con piccoli gesti e piccole donazioni, ma importantissime ed utilissime a contribuire ad offrire il meglio che riusciamo a dare alla comunità” ha commentato il presidente, Lorenzo Ciorciari. “Nessuno rimarrà senza mascherina, sarà nostra cura consegnare a casa. Vi preghiamo di restare a casa; come stiamo facendo già da due settimane ci occupiamo noi di portarvi la spesa, a chi non può muoversi, così come i farmaci che ritiriamo in farmacia per voi grazie al servizio #cipensiamonoi” ha aggiunto il presidente Ciorciari.