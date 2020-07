Sanza (SA) – Grazie ai fondi PSR consegnato nuovo Pick Up Ranger al Comune.

Sanza (SA) – Il parco macchine del Comune si arricchisce di un nuovo fuoristrada grazie ai fondi del PSR Campania 2014/2020, Misura 8. Consegnata la nuova vettura dall’azienda Autosala spa che si è aggiudicata la gara per la fornitura di un autocarro Pick Up 4×4 Diesel. Si tratta di un Ford Ranger, veicolo con altissime finiture che si è aggiudicato il premio Pick-up Award 2020. Il Ranger ha rivelato doti di robustezza, agilità e funzionalità, ma è considerato anche al top per innovative tecnologie di assistenza alla guida e le sue straordinarie performance. Molta attenzione anche alle politiche ambientali, non a caso il Ranger con motore diesel EcoBlue da 2.0 litri di nuova generazione, è rigorosamente in linea con i severi standard anti-inquinamento Euro 6.2, ed offre prestazioni elevate con i livelli di emissione più bassi di sempre. Grande soddisfazione per il sindaco Vittorio Esposito. “Devo ringraziare innanzitutto il vicesindaco Toni Lettieri ed il Consigliere Angelo Marotta per la determinazione, hanno inseguito il bando PSR ed hanno lavorato instancabilmente per perfezionare l’acquisto di questa vettura necessaria per un comune come il nostro, 12mila ettari, oltre 10mila di boschi in area montana. La vettura sarà al servizio della gestione e del controllo del nostro patrimonio forestale e boschivo – ha aggiunto il sindaco Esposito – Mi ritengo fortunato ad avere una squadra di collaboratori in amministrazione davvero valida, sempre attenta ad ogni opportunità finanziaria da cogliere attraverso bandi pubblici. Questo veicolo precede di qualche settimana l’arrivo di un altro mezzo che sarà in dotazione della Polizia Municipale allestito con il sistema Street View che agevolerà il lavoro di controllo del parcheggio selvaggio e della viabilità” ha concluso il sindaco Esposito.