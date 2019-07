Sanza (SA) – Grande successo di pubblico e di critica per la “Ballata di Pisacane”

Sanza (SA) – Il giusto tributo agli eroi di una rivoluzione mancata. Un grande spettacolo teatrale che ha emozionato e coinvolto gli oltre mille spettatori presenti che hanno potuto godere di una gran bella serata di cultura, spettacolo e storia. Un successo quindi la “Ballata di Pisacane”, con la regia di Annamaria Gallo. Nella villa comunale di piazza San Francesco, martedì 2 luglio dalle 21.00, si è tenuto lo spettacolo teatrale messo in scena da circa settanta tra provetti attori e comparse; uno spettacolo intenso ed emozionante. L’iniziativa promossa dal Consigliere comunale alla cultura, Antonella Confuorto e dal Consigliere comunale Antonio Citera, con la dedizione della SapieNza onlus e la preziosa collaborazione della Pino Pinto band, ha raccontato i momenti salienti del’arrivo al valloncello dei Diavoli, la mattina del 2 luglio del 1857 di Piscane e dei suoi uomini scampati il giorno prima all’eccidio di Padula, “alle mura della Certosa”. Il tragico epilogo della Spedizione di Sapri che vide morire Pisacane in uno scontro a fuoco con le guardie urbane alle porte di Sanza. Fatti narrati partendo dagli elementi storici raccontati dallo storico locale Felice Fusco nei suoi scritti. Strepitosa interpretazione di una storia emozionate e dal fascino romantico che si nutre di valori, ideali e sentimenti profondi. Di grande impatto le diverse scene animate dal sapiente gioco di luci che ha animato la scena. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della SapieNza onlus, Pasquale Citera. Un’iniziativa che certamente sarà replicata durante l’estate. “E’ la dimostrazione assoluta del grande valore che i nostri giovani hanno, le grandi capacità e soprattutto lo spirito di collaborazione che riesce a superare ogni ostacolo. Un segnale di unità assoluta della comunità sulle cose importanti, su ciò che unisce per il bene comune – ha commentato il Sindaco Vittorio Esposito – Un plauso va innanzitutto alla regista, Annamaria Gallo, per aver saputo sceneggiare un testo che prende spunto dai fatti storicamente accertati dalle verità riportate dal prof. felice Fusco nei suoi testi. Un plauso poi a tutti gli attori e comparse che hanno reso emozionate e veritiera la rappresentazione di fatti dolorosi, ma resi romantici ed appassionati dalla narrazione. E’ un segnale importante di crescita per la nostra comunità; quando si collabora per il bene comune i risultati non possono che essere sempre positivi” ha concluso il sindaco Esposito. L’iniziativa è inserita nel POC 2019 “Meeting del Cervati” promosso dall’amministrazione comunale di Sanza.

(Fotografie di Mariano Cozza).