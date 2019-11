Sanza (SA) – Giovedì 21 novembre la Festa dell’Albero con i militari dell’8° Reggimento Artiglieria “PASUBIO” di Persano

Sanza (SA) – Giovedì 21 novembre, nella villa comunale di piazza San Francesco, alle ore 9.30, per il terzo anno consecutivo, ritorna la Festa dell’Albero. Su indicazione dell’amministrazione comunale e con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo-Sanza verrà rinnovato l’appuntamento annuale incentrato sui valori di pace e solidarietà tra i popoli e del sacrificio che i nostri militari, di ieri e di oggi, che si sono fatti carico di consegnarci un mondo migliore. La manifestazione si rivolge soprattutto alle generazioni più giovani per sensibilizzarle il rispetto a tematiche impegnative ma quanto mai stringenti nei tempi che viviamo. Il programma, come di consueto, alla presenza delle autorità locali, prevede il coinvolgimento diretto degli studenti di tutte le scuole del territorio comunale e si concluderà con la messa a dimora di una pianta d’ulivo secolare, al centro della Villa comunale, grazie all’opera degli operai della Comunità Montana Vallo di Diano che parteciperanno all’iniziativa. L’ulivo, simbolo di pace, sarà l’omaggio della comunità di Sanza e degli studenti alla memoria dei militari italiani che hanno perso la vita durante le operazioni nei teatri internazionali. Presenzieranno alla cerimonia, la dirigente scolastica, Antonietta Cantillo, l’amministrazione comunale di Sanza; i militari dell’8° Reggimento Artiglieria “PASUBIO” di Persano; i Carabinieri della Compagnia di Sapri; i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Sanza unitamente al comandante Carabinieri Forestali del Parco, il Colonnello Mario Guariglia. Al termine della cerimonia inoltre, i militari dell’8° Reggimento Artiglieria “PASUBIO” di Persano terranno una conferenza informativa e di orientamento con gli studenti delle Scuole Medie di Sanza, secondo il protocollo d’intesa interministeriale del 2017. Infatti l’amministrazione comunale ha voluto dare seguito al protocollo interministeriale tra difesa, lavoro e istruzione che, tra le altre cose, prevede anche conferenze informative e di orientamento a favore degli studenti delle scuole medie e superiori da parte di INFOTEAM dell’Esercito. Il Reggimento Artiglieria “PASUBIO si occupa infatti della parte sud della provincia. L’esperienza con gli studenti di Sanza infatti darà il via all’iniziativa.