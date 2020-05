Sanza (SA) – Finanziamenti per oltre 13milioni di euro al Comune per festeggiare il 1° maggio.

Sanza (SA) – Siglato l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua (DGSuA) e la Regione Campania, Ente di Governo d’Ambito (EGATO) Ente Idrico Campano, per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati alle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, per la realizzazione interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059”. Un progetto ambizioso che finanzia con poco meno di seimilioni di euro (5.758.861,56) il progetto presentato dal Comune di Sanza per il risanamento funzionale ed ampliamento del sistema fognario – I Stralcio. Un risultato importante raggiunto dall’Amministrazione comunale che aveva nel suo programma la realizzazione del sistema fognario in aree del Comune ancora non servite. Grande la soddisfazione del sindaco Vittorio Esposito. “Un grande lavoro svolto da una squadra di amministratori locali che dal primo giorno, in meno di tre anni, ha concretizzato gli impegni che avevamo assunto per dare un svolta al nostro Comune. Un lavoro sinergico con la Regione Campania che ci ha consentito di cogliere tutte le opportunità finanziarie disponibili –ha commentato il sindaco Esposito – Diamo notizia oggi, primo maggio, giorno in cui celebriamo il lavoro, per condividere con i nostri concittadini il frutto del nostro lavoro. Quello amministrativo, quello di progettazione, di pianificazione. Di costruzione quotidiana delle condizioni di crescita e sviluppo della nostra comunità. Un lavoro di squadra, che ha visto i consiglieri e la Giunta, lavorare gomito a gomito, in armonia e condivisione, giorno dopo giorno. Seimilioni di euro per il nuovo sistema fognario; seimilioni di euro per la realizzazione della messa in sicurezza della strada del Monte Cervati. L’approvazione del nuovo Piano di Assestamento Forestale finanziato dalla Regione Campania con circa 300mila euro. Il finanziamento del sistema dei sentieri e la realizzazione di un rifugio nei pressi dell’Affondatore di Vallevona per un totale di circa unmilione di euro. Questi sono gli ultimi finanziamenti ottenuti dal Comune di Sanza negli ultimi due mesi. Per tutto questo devo ringraziare i miei consiglieri, i vostri amministratori. Devo ringraziare i dipendenti ed i tecnici del Comune. Tutti coloro che lavorano ogni giorno, a testa bassa, per cambiare la nostra Sanza” ha affermato il sindaco Esposito. Nei prossimi giorni la predisposizione dei bandi per l’affidamento dei lavori. “Le prossime settimane saranno cruciali – ha aggiunto il sindaco Esposito – il blocco delle attività per causa di questa pandemia sta’ rallentando la macchina amministrativa, ma noi faremo di tutto per mettere in cantiere tutti i lavori finanziati entro la fine dell’anno” ha concluso il sindaco Esposito.