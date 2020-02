Sanza (SA) – Effettuata la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici nella giornata di ieri, come da disposizioni della Regione Campania. La Scuola primaria e secondaria, nonché l’asilo comunale, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido oltre ai locali della mensa e gli ambienti di servizio. Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, rassicura i propri concittadini: “chiedo a tutti di stare tranquilli; stiamo facendo ciò che è stato stabilito dal Decreto del Ministero della salute e della Regione Campania che ha la competenza in tema di sanità. Abbiamo messo in campo un piano straordinario finalizzato all’igienizzazione dei luoghi a servizio della scuola, andando a integrare quelle normali attività di pulizia già quotidianamente svolte. Rassicuro tutti anche sulle voci infondate di nostri concittadini rientrati dal nord Italia. Coloro che son o rientrati stanno bene; da subito abbiamo emesso ordinanza di comunicazione al Comune della presenza degli spostamenti. Dunque tutto è sotto controllo. Nessuna preoccupazione o elemento di crisi è presente nella comunità. Tuttavia, invito tutti ad attenersi alle direttive emanate dal Decreto del Governo e le disposizioni della Regione Campania sull’allarme Coronavirus. L’annullamento delle iniziative pubbliche è solo ed esclusivamente un provvedimento precauzionale. Infine ringrazio tutti per la collaborazione” ha aggiunto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito.