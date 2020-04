Sanza (SA), ecco tutte le attività agricole consentite

Le attività agricole quali trattamenti fitosanitari, pulizia del fondo, cura dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, preparazione dei terreni e predisposizione delle azioni relative al raccolto sono considerate attività indifferibili e di pubblica utilità nella consapevolezza che la cura dei fondi è importante tanto economicamente per i proprietari quanto a livello ambientale per l’intera comunità (contenimento del rischio idrogeologico). Tali operazioni (si tratta di un elenco parziale e non esaustivo) possono essere svolte dai proprietari ovvero dai conduttori dei fondi e dai braccianti agricoli regolarmente assunti, limitatamente ad un’unica persona e purché venga rispettata ogni precauzione tesa a contrastare la diffusione del contagio (utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) e ci si doti dell’autocertificazione predisposta dal Ministero dell’Interno.