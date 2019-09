Sanza (SA) – Domenica 8 settembre Librando con Enzo Landolfi e poi la “Notte di Tersicore”

Sanza (SA) – Domenica 8 settembre dalle 20.30 in piazza Guglielmo Marconi, ritorna Librando con la presentazione del libro: 158 comuni, 258 ricette, 358 filmati. Salerno una provincia da gustare, del giornalista Enzo Landolfi. A dialogare con l’autore ci saranno il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, il Consigliere con delega la Turismo, Angelo Marotta ed il giornalista, direttore di Quasimezzogiorno.it Lorenzo Peluso. Una serata di fine estate tra musica e gusto, tra sapori e riflessioni. Un viaggio tra cibo, storia, tradizioni e cultura enogastronomica. Una serata che si svilupperà in un doppio appuntamento, infatti alle suggestioni della lettura del libro: 158 comuni, 258 ricette, 358 filmati. Salerno una provincia da gustare, farà da cornice ideale la: “Notte di Tersicore”, tra l’improvvisazione del jazz e le armonie del coro “Sinfonia di Voci” su un filo conduttore musicale segnato dalla Pino Pinto band. Al suono dei calici che brindano la degustazione di tipicità locali accompagneranno una serata di fine estate che si preannuncia di grande profilo. Domenica 8 settembre dalle 20.30 e fino a notte fonda, in piazza Guglielmo Marconi la fusion di due iniziative che si sposano, Librando e la Notte di Tersicore. Per salutare l’estate 2019.