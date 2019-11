Sanza (SA) – Domani visite gratuite per le problematiche muscoloscheletrici.

Sanza (SA) – Proseguono le attività di prevenzione alla salute dell’Associazione SApieNZA Onlus che con il patrocinio del Comune di Sanza ed il supporto della BCC di Buonabitacolo, ha previsto per domani sabato 30 novembre, un nuovo appuntamento con le visite posturali. Lo specialista che seguirà le indagini sarà il dottor Luigi Patrone. L’appuntamento è dalle 8,30 presso la sala del Poliambulatorio Comunale in piazza Aviere Angelo Ciorciari con prenotazione obbligatoria al 380/3481455 – 320/3679515 – 348/5633010. Visite gratuite per analizare i disturbi causati da problematiche muscoloscheletrici.