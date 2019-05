Sanza (SA), domani la seconda edizione dell’iniziativa “Un giorno normale per ragazzi speciali”

Un laboratorio per imparare a lavorare la farina, con la guida sapiente dei nonni. Una giornata dedicata ai bambini speciali. Si terrà domani pomeriggio presso la sala esposizioni del CEA, presso l’antico monastero di Salemme a Sanza, con inizio alle ore 16,00, la seconda edizione dell’iniziativa “Un giorno normale per ragazzi speciali”, promossa dall’assessorato alle politiche sociale del comune di Sanza con la collaborazione delle famiglie dei bambini diversamente abili. Lo scopo è l’inclusione ed il contatto con la realtà di tutti i giorni per ragazzi speciali. I nonni con la loro esperienza aiuteranno i bambini nella lavorazione della farina, una tipicità locale per realizzare i cavatieddi, piatto tipico che poi sarà offerto ai tanti ospiti presenti. Alla giornata parteciperanno il sindaco Sanza Vittorio Esposito, il direttore sanitario dell’Ospedale Curto di Polla, Luigi Mandia, ed Antonio Florio direttore generale del Piano di Zona S9. “Ringrazio i nostri nonni del Circolo degli anziani che anche quest’anno hanno voluto insieme a noi rivivere una giornata normale con ragazzi speciali. Grazie alle famiglie che come sempre seguono ogni nostra iniziativa e ai nostri ragazzi speciali, forza e futuro della nostra comunità” ha affermato l’assessore alle politiche sociali, Marianna Citera.