Sanza (SA), domani la “Giornata di prevenzione del melanoma”

Nuovo appuntamento con l’associazione SApieNZA Onlus previsto per domani, sabato 29 febbraio con la giornata di prevenzione del melanoma che si terrà dalle ore 8.30 presso il Poliambulatorio comunale in via Fontana Vecchia a Sanza. Visite gratuite e controllo dei nei con la dottoressa Eugenia Veronica Di Brizzi, medico chirurgo specializzato in Dermatologia e Venereologia. Per informazioni e prenotazioni scrivere un messaggio WhatsApp ai numeri 348/5633010 – 380/3481455 – 320/3679515.