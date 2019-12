Sanza (SA), domani il tradizionale brindisi di fine anno sulla vetta del Cervati

Domani, 28 dicembre, a Mezzogiorno, sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania, l’amministrazione comunale, la Pro Loco e l’associazione escursionistica TreT organizzano il tradizionale brindisi di fine anno. Ad attendere gli escursionisti la meravigliosa vetta del Cervati imbiancata da un manto di neve consistente che permette di organizzare una ciaspolata e praticare sci di fondo. Ad accompagnare gli escursionisti l’associazione TreT. Un brindisi ben augurale per salutare l’imminente arrivo del nuovo anno, ma nel contempo anche un saluto al 2019 che è stato portatore di grandi novità per il Cervati e per il turismo escursionistico promosso dall’Ufficio di Promozione Turistica del Comune di Sanza. Per informazioni e prenotazioni contattare la pagina facebook dell’Ufficio di Promozione Turistica del Comune di Sanza.