Sanza (SA), disinnescato ordigno bellico trovato in località Vallone Ceraso

Disinnescato questa mattina dagli artificieri dell’Esercito Italiano un ordigno bellico ritrovato nei giorni scorsi a Sanza, in località Vallone Ceraso. Un ritrovamento effettuato per caso in un terreno interessato da alcuni lavori agricoli. Prontamente informate le forze dell’ordine dal Sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, con la presenza dei carabinieri della stazione di Sanza che hanno transennato e messo in sicurezza l’area in attesa che poi questa mattina intervenissero gli artificieri dell’esercito. L’ordigno di origine bellica risalirebbe alla seconda guerra mondiale.