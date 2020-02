Sanza (SA), dalla Regione 5 milioni e 700 mila euro per il restyling della strada per il Monte Cervati

5 milioni e 700 mila euro sono stati destinati dalla Regione Campania al restyling della strada che conduce sulla cima del Monte Cervati. Questa mattina il Comune di Sanza con il sindaco Vittorio Esposito e il vicesindaco Toni Lettieri sono stati in Regione Campania per avere, direttamente dalle mani del Governatore Vincenzo De Luca, il decreto che ufficializza il riconoscimento del finanziamento. Una giornata storica che segna il primo importante passo per la promozione e la valorizzazione del turismo sulla vetta più alta della Campania.