Sanza (SA) – Dalla Pro Loco una donazione alla Protezione Civile.

Sanza (SA) – Un gesto di solidarietà a favore di coloro che in questo momento sono impegnati in prima linea per offrire assistenza alle persone in difficoltà. La Pro Loco di Sanza ha effettuato una donazione a favore della sezione locale del Gruppo Lucano della Protezione Civile di Sanza. Una somma di denaro che servirà per la gestione ordinaria delle attività svolte dalla Protezione Civile. “Un piccolo gesto il nostro – ha commentato il presidente della Pro Loco, Vittorio Breglia, per far sentire la nostra vicinanza ed il nostro ringraziamento a questi nostri concittadini che da oltre un mese, giorno e notte, sono al servizio della comunità. Il nostro vuole essere solo un abbraccio nei confronti di coloro che guardano al bene comune con dedizione e solidarietà. La speranza è che presto possiamo tutti ritornare al nostro vivere, al ritrovarci per fare insieme cultura ed armonia. Grazie dunque a tutti coloro che si prendono cura dei ostri anziani, delle persone bisognose, di tutti coloro che hanno difficoltà, da tutti i soci della Pro Loco di Sanza” ha concluso il presidente Vittorio Breglia.