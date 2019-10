Sanza (SA) – Da lunedì 21 ottobre al via le attività della mensa scolastica. Presso la sala refettorio delle scuole di piazza San Francesco gli alunni della prima e seconda elementare (per tre giorni a settimana) e quelli della prima, seconda e terza media (due giorni a settimana), potranno usufruire del servizio di refezione scolastica. “La parola d’ordine è cibo a chilometro zero e qualità dei prodotti locali – afferma il sindaco Vittorio Esposito – anche quest’anno l’amministrazione comunale ha inteso investire nel servizio di refezione per garantire qualità ed efficienza alla vita scolastica dei nostri ragazzi. Un menù studiato capace di offrire il meglio dei nostri prodotti locali, innanzitutto, con attenzione massima ai bambini che presentano qualche intolleranza” ha aggiunto il sindaco. Da oggi presso l’ufficio segreteria del Comune è possibile per le famiglie ritirare i blocchetti che contengono i tagliandi pasto per gli alunni.