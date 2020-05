Sanza (SA) – Da domani al via la distribuzione delle mascherine per tutti i bambini inviate dalla Regione Campania. La distribuzione gratuita delle mascherine avverrà presso il presidio della Protezione Civile in piazza Aviere Ciorciari grazie al lavoro dei volontari di Sanza del Gruppo Lucano. Si parte martedì 12 maggio con le iniziali A – B dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Mercoledì 13 maggio toccherà alla lettera C dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Giovedì 14 maggio dalla lettera D alla lettera K dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Venerdì 15 maggio la lettera L e fino alla lettera Q dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Infine sabato 16 maggio dalla lettera R alla lettera Z dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Si ricorda che non sono mascherine chirurgiche, ma questo tipo di dispositivi, in polipropilene idrorepellente, evitano che le goccioline di saliva e i vapori acquei vengano ingeriti durante i dialoghi con le persone, contaminandosi a vicenda, sono lavabili a 60 gradi centigradi. Considerando che il virus ha dimensioni veramente molto piccole, è sempre necessario rispettare la distanza sociale, anche quando si indossa la mascherina, per evitare di essere contagiati. Ogni famiglia avrà due mascherine, in materiale idrorepellente; le mascherine saranno inoltre disponibili in due misure: dai 4 agli 8 anni e dai 9 ai 16 anni.