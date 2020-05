Sanza (SA) – Cambiano gli orari di ingresso per le visite al cimitero. Dalla prossima settimana le visite saranno consentire dal martedì alla domenica, lunedì escluso, dalle 8.00 alle 12.30. Tale disposizione viene attuata per garantire un maggiore controllo agli accessi, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid e per garantire spazi orari necessari per la manutenzione ordinaria del sito da parte del custode. Tali orari rimarranno in vigore fino a nuove disposizioni. Si ricorda che è fatto obbligo dell’uso della mascherina e dei guanti per accedere al sito oltre al rispetto delle necessarie norme igienico-sanitarie emanate dalla regione Campania e dai Dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di emergenza coronavirus.