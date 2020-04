Sanza (SA) – Avviso ai cittadini sulla misura finalizzata a sostenere con pacchi alimentari e buoni per l’acquisto di beni di prima necessità

Riceviamo e pubblichiamo AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN SANZA (SA)

Cari concittadini, è opportuno ricordare che l’amministrazione comunale ha attivato la misura finalizzata a sostenere con pacchi alimentari e buoni per l’acquisto di beni di prima necessità, destinata alle famiglie in gravi difficoltà economiche a seguito di Emergenza COVID-19 e per coloro in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. La misura di sostegno è valida per tutto il mese di Aprile 2020 salvo proroga in base alle risorse assegnate dallo Stato ancora disponibili. Tale misura prevede che il cittadino che si trovi nelle condizioni indicate, debba firmare un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti indicati, ovvero: Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione dei sussidi alimentari i nuclei familiari in gravi difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID 19 in stato di bisogno con reddito a qualsiasi titolo inferiore a € 300,00, non già assegnatari di sostegno pubblico e di alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali dell’importo complessivo non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00). Sono esclusi da tale misura i nuclei familiari percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza superiore ad € 300,00 mensili e quelli che hanno altri istituti previdenziali da cui poter trarre sostentamento quali disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga se di importo superiore a € 300,00 mensili. E’ necessario ricordare a tutti che con l’autocertificazione il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa. Inoltre è necessario ricordare che dal punto di vista penale, la dichiarazione può determinare alcune ipotesi di reato. L’art. 483 cod. pen. cd “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” allorché nell’autocertificazione si dichiari il falso. Carcere fino a 2 anni. L’art. 495 cod. pen. cd “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, allorché si dichiari il falso nel declinare le proprie generalità. L’invito a tutti dunque è ad essere rispettosi della Legge, innanzitutto, e soprattutto responsabili del momento delicato e complesso che stiamo vivendo. Ognuno deve fare la propria parte con onestà e responsabilità. Si ricorda infine che il modello di richiesta del sussidio alimentare (All.A) è scaricabile sul sito www.comune.sanza.sa.it oppure può essere compilato presso la struttura della Protezione Civile in piazza Aviere Ciorciari dove è possibile anche ritirare i pacchi alimentari e buoni per l’acquisto di beni di prima necessità.

Sanza, il 11 Aprile 2020

Il sindaco, Vittorio Esposito.