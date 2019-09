Sanza (SA) – Avviato il cantiere per la realizzazione della rete in fibra ottica.

Sanza (SA) – Al via i lavori nel Comune di Sanza per la realizzazione della rete in fibra ottica. Un grande risultato per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito che punta al superamento delle difficoltà di connessione alla rete internet fornendo ai cittadini un servizio efficiente ed ultraveloce. Da lunedì prossimo al via il cantiere da Via San Vito per estendersi poi a tutto l’abitato che sarà interessato da lavori di scavo che verranno realizzati in maniera poco invasiva limitando così i disagi alla mobilità con il conseguente rifacimento del manto stradale. L’intervento interesserà anche il Municipio e le strutture pubbliche che saranno collegate con rete in fibra ottica in modo tale da garantire collegamenti a 100 Mb/s, cioè in modalità FTTH, Fiber to the home) connettività a banda ultra larga. L’impresa aggiudicataria dei lavori è la Open Fiber. Il progetto generale promosso e finanziato dalla Regione Campania con fondi Fesr e Feasr dovrà concludersi entro il 2020. “Si realizza un altro pezzo importante del nostro programma – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – nei prossimi giorni il cantiere interesserà le vie del paese per l’istallazione della fibra ultralarga anche a Sanza;una risposta concreta alle problematiche della comunità, delle imprese e dei cittadini che utilizzano al rete. Questo è il nostro modo di lavorare. Al termine dei lavori di cablaggio la nostra comunità potrà servirsi di una linea ultraveloce di connessione alla rete con evidenti vantaggi per tutti. Abbiamo accelerato per i lavori in modo che lo scavo per la rete fosse realizzato prima che si mettesse in atto un altro grande progetto, ossia quello del rifacimento di tutto il manto stradale nelle vie del paese. Un modo questo per rendere efficiente ed efficace la spesa pubblica” ha commentato il sindaco Esposito.